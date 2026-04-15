■これまでのあらすじ夫の彼女と話し合うことにした妻。彼女は「本命です」と自信たっぷりの顔で現れ、妻が宣戦布告の返事をしようと思うと言うと「別れてくれるんですよね」と喜んだ。夫は妻と別れる気はないと慌てるが、彼女は妻に向かって「愛されてないのに隣にいる方がおかしい」と主張して…。彼女は私よりも若いのに、夫のどこがそんなにいいんでしょう？夫には私が…妻がいることをわかった上で「順番が違っただけ」「あな