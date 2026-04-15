■これまでのあらすじ

夫の彼女と話し合うことにした妻。彼女は「本命です」と自信たっぷりの顔で現れ、妻が宣戦布告の返事をしようと思うと言うと「別れてくれるんですよね」と喜んだ。夫は妻と別れる気はないと慌てるが、彼女は妻に向かって「愛されてないのに隣にいる方がおかしい」と主張して…。



彼女は私よりも若いのに、夫のどこがそんなにいいんでしょう？夫には私が…妻がいることをわかった上で「順番が違っただけ」「あなたが運よく先に出会って結婚してただけ」と主張し、「この気持ちを抑えることができない」と涙ながらに語っていました。

悲劇のヒロイン気取りに…ドン引きです。私が夫と別れたら全部うまくいくと思っているようで…夫にどうするつもりか聞くと、夫は「別れたくない」の一点張り。「私を捨てるの!?」と縋る彼女に向かって「お前なんてただの遊びだよ」と言い出して…。私は何を見せられているんでしょうね…。泣いてる彼女に私は「慰謝料もらうつもりだから」と言いました。痴話げんかなら、あとでふたりでやってちょうだい。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)