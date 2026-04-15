48歳・年収200万円の漫画家が本気の婚活に挑んだ実録コミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ』（集英社）。著者の中川学さんは、コロナ禍で過酷な闘病を体験したことから、1人でいることに危機感を覚え、婚活を決意。中川さんは婚活を続けるなかで、女性だけでなく男性たちからも影響を受けることがあったそうです。街コンで出会った消極的な男性や、亡き妻への愛を語る年配の男性など、他者との出会いを通じて、中川さんの価