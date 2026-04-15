花王が展開するヘアケアブランド「melt（メルト）」は、2026年4月15日から17日までの期間限定で、特別イベント「休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt」を、大手町タワー森のプラザ（東京都千代田区）で開催します。サンプリングやカウンセリング、ヘッドスパ体験などサンプリングエリアやカウンセリングを通じ、自分に合った香りやヘアケアを発見しながら、セルフケアの方法やおすすめのアイテムを試せます。