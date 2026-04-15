【大手町】花王「melt」がサンプリング＆ヘッドスパ体験を提供。お得なイベントは4月17日まで。

花王が展開するヘアケアブランド「melt（メルト）」は、2026年4月15日から17日までの期間限定で、特別イベント「休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt」を、大手町タワー森のプラザ（東京都千代田区）で開催します。

サンプリングやカウンセリング、ヘッドスパ体験など

サンプリングエリアやカウンセリングを通じ、自分に合った香りやヘアケアを発見しながら、セルフケアの方法やおすすめのアイテムを試せます。また、ドライヘッドスパでは10分間の"とろける時間"を体験できるなど、オフィス街の真ん中で、自分を大切にする時間を過ごせます。

■体験内容

・サンプリングエリア

深呼吸をしながら、meltの3つの香り「モイスト」「スムース」「ディープ」を楽しみ、自分にぴったりの"気分が癒やされる香り"を見つけられます。

体験した人には「休みながら美しく 休息美容キット」がプレゼントされ、それぞれの香りに込められたストーリーに触れ、お気に入りの香りのシャンプーと生炭酸パウダーを持ち帰れます。

香りを通して深呼吸の大切さを感じ、"休息美容"が体感できるエリアです。

・カウンセリングエリア

サンプリングエリアで選んだ香りをもとに、髪の悩みをスタッフが丁寧にヒアリングし、1人1人の状態に合うおすすめのケアを提案してくれます。また、悩みに合わせたシリーズのシャンプーとトリートメントのサンプルがもらえます。

深呼吸によるリラックス効果や、休息美容の考え方についての紹介もあります。

・タッチアップエリア

カウンセリング結果に基づいて、スパークリング美容泡、髪の化粧水、美容注入オイルの中から、おすすめのアウトバスアイテムが実際に試せます。とろりとしたテクスチャーや香りを体感しつつ、自宅でも実践可能なセルフケアの方法を案内したカードがもらえます。

体験の内容をもとに、自分だけの「休みながら美しく 休息美容キット」ができあがります。

・スペシャルケアエリア

プロによる本格的なドライヘッドスパが体験できます。深い呼吸を意識的に行いながら、meltの香りを感じつつ、自分を大切にする時間を過ごせます。待ち時間にセルフヘッドスパの体験も可能で、自宅でも実践できるケア方法が学べます。

■開催概要

開催日時：4月15日〜17日 11時30分〜20時（初日のみ12時〜開始）

開催場所：大手町タワー 地下2階 森のプラザ（東京都千代田区大手町1丁目5-5）

入場料：無料

■melt×OLちゃん 特別コラボレーションセット販売

花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天）では、イベント開催を記念し、多忙OLを代表するインフルエンサー「OLちゃん」がセレクトした特別セットを4月14日から販売しています。

「休みながら美しく 休息美容」を自宅でも体験できるよう、オリジナルドライヤー速乾ブラシや、ヘッドスパ発想の生炭酸パウダーなどを組み合わせています。

東京バーゲンマニア編集部