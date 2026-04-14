洗車の頻度が落ちても、ボディのツヤ出しや小キズ対策が効果的にできるカーワックスはボディを美しく保つ有効な手段。とくに、施工の手軽さと仕上がりの分かりやすさを両立したワックスを選びたいもの。 今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーワックスTOP10を紹介する。※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。 売れ筋