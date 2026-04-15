唯一無二の広報車両ミニカー！ RAI'S1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総

RAI’Sが、愛知県警察の広報車両として使われるクラウンスポーツのパトカーを1/43スケールで発売します。

実車は世界に1台だけという珍しい車両で、限定800台のミニカーとして予約受付が始まっています。

警察車両の特徴を細かく再現した1台は、コレクションとしても注目できるモデルです。

RAI’S「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」

商品名：1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県 警察 総務部広報課広報車両予約開始日：2026年4月8日発売予定：2026年5月〜6月価格：8,800円（税込）限定数：800台サイズ：1/43スケール（約11cm）素材：ダイキャスト（亜鉛合金）塗装済み完成品仕様： ディスプレイ モデル （可動無し）対象年齢：14才以上販売場所： モデル ギャラリーHIKO7、全国模型取扱店

このモデルは、2025年3月に愛知県警察へ寄贈された広報車両をもとに立体化しています。

クラウンシリーズ初のSUVタイプであるクラウンスポーツのパトカーを手元で楽しめる点が、大きな魅力です。

広報車両仕様

このモデルは、広報車両でありながら本格的なパトカー装備を備えた実車の個性をしっかり映しています。

珍しい実在車両を題材にしているため、一般的なパトカーミニカーとは違う特別感も味わえます。

限定生産モデル

生産形式：一度限りの限定生産限定数：800台商品番号：H7432501JAN：4580198724972パッケージサイズ：(W)150mm × (D)70mm × (H)68mm付属：透明ケース付き

RAI’Sの限定生産方式は、買い逃しにくい予約タイミングを見極めたい読者にとって重要なポイントです。

透明ケース付きなので、届いたあとすぐに飾りやすい点もうれしい仕様です。

購入方法

モデルギャラリーHIKO7の直営店や全国の模型取扱店で予約できるため、購入先を選びやすい商品です。

公式SNSも案内されているので、入荷情報や関連商品の最新情報を追いやすい点も便利です。

このモデルは、実車の希少性と警察車両ならではの装備をどちらも楽しみたい読者に向いています。

限定生産のコレクション性に加えて、飾りやすい完成品として手に取りやすい価格も魅力です。

警察車両や国産車のミニカーを集めている人にとって、存在感のある1台になりそうです。

RAI’Sの「1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」の紹介でした。

よくある質問

Q. いつから予約できますか？

A. 1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両は、2026年4月8日から予約受付が始まっています。

Q. どこで購入できますか？

A. モデルギャラリーHIKO7の直営店と全国の模型取扱店で予約できます。

Q. どんな特徴がありますか？

A. 世界に1台だけの実在するクラウンスポーツパトカーを題材にしており、赤色灯や広報車両の装備を1/43スケールで再現している点が特徴です。

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