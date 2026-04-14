何気なく発した一言が、彼氏の心を傷つけてしまうことも。そこで今回は、男性の気持ちを冷めさせる「女性の一言」を紹介します。「本当に私のこと好き？」男性は意外と交際中の女性から愛情を確認されるのが苦手。なので、「本当に私のこと好き？」と聞かれるたびに、男性は自分の気持ちを疑われているような気分になり、女性のことを重い存在と感じるようになります。男性の中には「付き合っていること自体が好きの証拠」と考える