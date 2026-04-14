彼を傷つけることにも…。男性の気持ちを冷めさせる「女性の一言」
何気なく発した一言が、彼氏の心を傷つけてしまうことも。
そこで今回は、男性の気持ちを冷めさせる「女性の一言」を紹介します。
「本当に私のこと好き？」
男性は意外と交際中の女性から愛情を確認されるのが苦手。
なので、「本当に私のこと好き？」と聞かれるたびに、男性は自分の気持ちを疑われているような気分になり、女性のことを重い存在と感じるようになります。
男性の中には「付き合っていること自体が好きの証拠」と考えるタイプもいて、積極的に言葉での愛情表現をしない男性もいるので、彼氏がそういうタイプであれば、普段の言動や態度から愛情を確認するようにしましょう。
「昔は〇〇だったのに…」
「昔は…」「以前は…」といった女性のセリフに傷つく男性もいます。
交際当初はマメに優しくしてくれた男性も、関係が続くと徐々にそのマメさは失われていくのは自然なことなので、その部分だけをフォーカスして男性に不満な気持ちを伝えるよりは、その物足りなさを自分磨きなどで埋める努力をすると、いい意味で関係性も改善されていくでしょう。
どんなに幸せな関係であっても、寂しさや不安を感じる瞬間ってあるものですが、それを男性のことを責める材料にしてしまわないように意識して見てくださいね。
🌼実は我慢しているかも知れません。男性が嫌がる「彼女の行動」