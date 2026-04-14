不倫相手の彼との連絡の頻度が減った。会う回数も少しずつ減っている気がする。時間の経過とともに関係性に変化が出てくることもあるでしょう。そんな風に不倫関係では、はっきりしたきっかけがなくても“距離”が変わっていくことがあります。優先順位が下がっているサイン最初は無理をしてでも時間を作っていたのに、徐々に後回しにされるように。返信のタイミングが遅くなったり、会う約束が先延ばしになったりするのは、優先順