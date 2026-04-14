連絡が減った…。不倫関係で起こる“距離の変化”の意味とは
不倫相手の彼との連絡の頻度が減った。会う回数も少しずつ減っている気がする。時間の経過とともに関係性に変化が出てくることもあるでしょう。そんな風に不倫関係では、はっきりしたきっかけがなくても“距離”が変わっていくことがあります。
優先順位が下がっているサイン
最初は無理をしてでも時間を作っていたのに、徐々に後回しにされるように。返信のタイミングが遅くなったり、会う約束が先延ばしになったりするのは、優先順位の変化が影響していることもあります。忙しさだけでは説明しきれない“扱いの変化”に気づくことが大切です。
関係に“慣れ”が出てきている
最初の緊張感や特別感が薄れ、関係が日常の一部のようになっていく。それ自体は自然な流れですが、その分、行動や言葉に表れる熱量は下がりやすくなります。ただ、その変化が一方だけに偏ると、違和感として残るようになるものです。
終わりに向かう“静かな変化”というケースも
はっきり距離を置くわけではなく、少しずつ関係が薄れていく。そんな形で不倫関係の終わりに近づくケースも少なくありません。決定的な出来事がない分、「まだ続いている」と思いながら、実際には距離が広がっている状態になりやすいのです。
関係の変化は、急にではなく“じわじわ”現れることが多いもの。その違和感に気づいたときに、そのまま流すのか、立ち止まって向き合うのかの選択が、関係の行く末を大きく左右します。 ※画像は生成AIで作成しています
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