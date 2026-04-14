明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆過去の出来事が次々と思い出されます。心がポジティブになるので、良い事も悪い事も、経験してきたからこそ今の自分があるのだ、と思えそう。B型の運勢……★☆☆☆☆重い腰があがらないとき。無理せず、必要最低限の事だけ片付けたら、あとはのんびりリラックスしましょう。O型の運勢……★★★★★好