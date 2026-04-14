【スターバックス】から、一日の始まりを豊かに彩ってくれそうな、食べ応えのあるフードメニューが登場しています。今回注目するのは、フィローネとホットサンド。どちらも朝の活力をチャージしたい時にぴったりなので、ぜひチェックして。 香りと食感がたまらない！「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」 石窯で焼き上げられた外皮の香ばしいパンに、太いソ}