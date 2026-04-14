「パリッとじゅわっ♡」だって！！【スタバ】朝活したくなりそうな「サンドイッチ」

【スターバックス】から、一日の始まりを豊かに彩ってくれそうな、食べ応えのあるフードメニューが登場しています。今回注目するのは、フィローネとホットサンド。どちらも朝の活力をチャージしたい時にぴったりなので、ぜひチェックして。

香りと食感がたまらない！「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」

石窯で焼き上げられた外皮の香ばしいパンに、太いソーセージを挟んだ一品です。@megumiko_maniaさんは「温めて食べたらソーセージがパリッとじゅわっ」として、ジューシーさを堪能できたよう。筆者も試したところ、一口かじるとハーブの爽やかな香りが広がり、ブラックペッパーの刺激やキャベツの酢漬けが程よいアクセントに！ ソーセージからあふれる旨みと、噛み応えのあるパンとの組み合わで、満足感もバツグンです。

とろ～りチーズが重なる！ 濃厚な味わいの「クロックムッシュ」

厚切りのパンにホワイトソースとハム、そしてたっぷりのチーズを重ねて焼き上げたのは、フランス生まれの定番サンドイッチ「クロックムッシュ」。ヒーティングをすることで表面のチーズが香ばしく色づき、中のソースと絡み合ってまろやかで濃厚な味わいが堪能できそう。贅沢な気分で、朝のひとときを楽しめるメニューです。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里