夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい方に♡韓国発ブランドWacky Willyから、アンバサダー・ジゼルを起用したサマーコレクションが登場しました。軽やかな素材感とロマンティックなシルエットが魅力のアイテムは、暑い季節でも快適に着こなせるラインナップ。さらにオンライン限定イベントも開催され、今だけの特別なショッピング体験が楽しめます♪ ジゼルが着こなす夏スタイル♡ 今回のコレクショ