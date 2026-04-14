Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい方に♡韓国発ブランドWacky Willyから、アンバサダー・ジゼルを起用したサマーコレクションが登場しました。軽やかな素材感とロマンティックなシルエットが魅力のアイテムは、暑い季節でも快適に着こなせるラインナップ。さらにオンライン限定イベントも開催され、今だけの特別なショッピング体験が楽しめます♪

ジゼルが着こなす夏スタイル♡

今回のコレクションは「The Sweet & Salty Summer」がテーマ。

涼しげなカラーパレットとリラックス感のあるシルエットが特徴で、ナイロンショートスリーブウィンドブレーカーやシャーリングパフブラウス、リンガーグラフィッククロップTなど、軽やかなトップスが充実しています。

WOMEN’S NYLON SHORT SLEEVE WINDBREAKER

WOMEN’S SHIRRING PUFF BLOUSE

WOMEN’S RINGER GRAPHIC CROP SHORT SLEEVE T-SHIRT

ジゼルの自然体で余裕のある雰囲気が、より洗練された印象を引き立てます。

LILY BROWN×Crocsで楽しむ春夏♡華やか別注クロッグ特集

豊富なアイテムラインナップ

WOMEN’S RUFFLE MINI SKIRT

WOMEN’S CHECKED SEERSUCKER SHORTS

WOMEN’S 3/4 LENGTH DENIM SHORTS

ボトムスはフリルミニスカート、チェックシアサッカーショーツ、デニムショーツなど、動きやすくトレンド感のあるデザインが揃います。

WOMEN’S RIBBON COLLAR SHORT SLEEVE KNIT

WOMEN’S FRILL LAYERED SLEEVELESS

さらにリボンカラーショートスリーブニットやフリルレイヤードトップスなど、女性らしいディテールもポイント。

TYPO SUMMER BEANIE

APPLIQUÉ LOGO HALF-CURVE CAP

WOMEN’S STRING SHOULDER BAG

WOMEN’S LILY CARGO SHOULDER BAG

小物はサマービーニー、ロゴキャップ、ストリングショルダーバッグ、リリーカーゴショルダーバッグなど、コーデを完成させるアイテムも豊富です。

オンライン限定イベント♡

公式オンラインストアでは4月13日（月）～4月19日（日）の期間限定で最大15％オフセールを開催。

購入者にはジゼルのフォトカード、さらに2点以上購入でシークレットギフトをプレゼント。特別な特典で、ショッピングがより楽しくなります。

夏のときめきを楽しむ

Wacky Willyのサマーコレクションは、自由で軽やかなファッションを楽しめる魅力的なラインナップ♡ジゼルのスタイリングを参考に、自分らしいコーディネートを見つけてみてください。

期間限定イベントも見逃せないポイント。この夏は、心ときめくスタイルで新しい季節を楽しんでみてはいかがでしょうか♪