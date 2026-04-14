Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル
夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい方に♡韓国発ブランドWacky Willyから、アンバサダー・ジゼルを起用したサマーコレクションが登場しました。軽やかな素材感とロマンティックなシルエットが魅力のアイテムは、暑い季節でも快適に着こなせるラインナップ。さらにオンライン限定イベントも開催され、今だけの特別なショッピング体験が楽しめます♪
ジゼルが着こなす夏スタイル♡
今回のコレクションは「The Sweet & Salty Summer」がテーマ。
涼しげなカラーパレットとリラックス感のあるシルエットが特徴で、ナイロンショートスリーブウィンドブレーカーやシャーリングパフブラウス、リンガーグラフィッククロップTなど、軽やかなトップスが充実しています。
WOMEN’S NYLON SHORT SLEEVE WINDBREAKER
WOMEN’S SHIRRING PUFF BLOUSE
WOMEN’S RINGER GRAPHIC CROP SHORT SLEEVE T-SHIRT
ジゼルの自然体で余裕のある雰囲気が、より洗練された印象を引き立てます。
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豊富なアイテムラインナップ
WOMEN’S RUFFLE MINI SKIRT
WOMEN’S CHECKED SEERSUCKER SHORTS
WOMEN’S 3/4 LENGTH DENIM SHORTS
ボトムスはフリルミニスカート、チェックシアサッカーショーツ、デニムショーツなど、動きやすくトレンド感のあるデザインが揃います。
WOMEN’S RIBBON COLLAR SHORT SLEEVE KNIT
WOMEN’S FRILL LAYERED SLEEVELESS
さらにリボンカラーショートスリーブニットやフリルレイヤードトップスなど、女性らしいディテールもポイント。
TYPO SUMMER BEANIE
APPLIQUÉ LOGO HALF-CURVE CAP
WOMEN’S STRING SHOULDER BAG
WOMEN’S LILY CARGO SHOULDER BAG
小物はサマービーニー、ロゴキャップ、ストリングショルダーバッグ、リリーカーゴショルダーバッグなど、コーデを完成させるアイテムも豊富です。
オンライン限定イベント♡
公式オンラインストアでは4月13日（月）～4月19日（日）の期間限定で最大15％オフセールを開催。
購入者にはジゼルのフォトカード、さらに2点以上購入でシークレットギフトをプレゼント。特別な特典で、ショッピングがより楽しくなります。
夏のときめきを楽しむ
Wacky Willyのサマーコレクションは、自由で軽やかなファッションを楽しめる魅力的なラインナップ♡ジゼルのスタイリングを参考に、自分らしいコーディネートを見つけてみてください。
期間限定イベントも見逃せないポイント。この夏は、心ときめくスタイルで新しい季節を楽しんでみてはいかがでしょうか♪