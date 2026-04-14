anan春の「カラダにいいもの大賞2026」の季節がやってきました。ここでは、ファイナリストに選ばれた商品を4点ご紹介します。クラフト温泉入浴液（300ml約10回分）“クラフト温泉”って知ってる？ 自宅で濃縮還元のミネラル温泉浴をクラフト温泉、というジャンルが注目されています。簡単に言えば、クラフトビールのように成分を設計して作る温泉のこと。天然温泉が持つ、ミネラル成分、pH、とろみや肌触りなどの入浴感を分析し、