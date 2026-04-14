注目の“クラフト温泉”を自宅で！ 【カラダにいいもの大賞】ファイナリストが集合！

anan春の「カラダにいいもの大賞2026」の季節がやってきました。ここでは、ファイナリストに選ばれた商品を4点ご紹介します。

クラフト温泉入浴液（300ml約10回分）

“クラフト温泉”って知ってる？ 自宅で濃縮還元のミネラル温泉浴を

クラフト温泉、というジャンルが注目されています。簡単に言えば、クラフトビールのように成分を設計して作る温泉のこと。天然温泉が持つ、ミネラル成分、pH、とろみや肌触りなどの入浴感を分析し、配合を調整して再現するのです。

ポイントは肌に優しい成分に調整したり、入浴効果をさらに上げる配合を狙うなど成分をコントロールできること。自宅のお風呂に入れるだけで温泉の気持ち良さを手軽に取り入れられるため、新しい入浴スタイルとして、試してみたいジャンルです。

そこで見つけたのがこちら。温泉シェール層という、世界に7か所しかない地層から、土壌の天然の温泉成分を極限まで抽出。ミネラル成分を1万倍に濃縮して作られた、世界初の濃縮還元温泉です。ナチュラルな製法とダントツの濃厚さがとても魅力的。湯治並みの温泉効果を感じて。

のどぬ〜る鎮痛ドロップ 12錠

のど飴もトローチも頼りない時は、のどケアの根本対処を

のどがイガイガしたり、痛みやすい人に朗報です。のど飴やトローチでは満足できないと訴えるユーザーの声に応えるため、研究チームが10年以上の年月をかけて完成させたドロップをご紹介します。

一般的なのど飴は食品ですが、こちらは第3類医薬品。局所麻酔成分を配合しているので、のどの炎症、痛み、腫れなどの症状に作用し、効果的に働きかけます。

開発で難しかったのが、約4年がかりで有効成分を安定してドロップに配合したこと。もう一つの苦労はドロップの形状設計。有効成分が均一に溶け、のどの粘膜に長くとどまり効果が持続する、という条件を満たす形を追求し、何度も試作を重ね、昨夏ようやく販売が始まりました。痛みに対する即効性と、炎症のケアを同時に行う、ケアというより治療に近いアプローチが叶います。

富士溶岩の原石を使用した、遠赤外線ボディローラー

ボディスキンローラー 紅（くれない）

入手困難な天然の富士溶岩の原石を使用した、セルフケアグッズの登場です。富士溶岩のパワーは絶大。血行促進やリラックス効果を得られると、ホットストーンエステが人気ですが、使われているのは主に玄武岩。火山岩の一種ですが、富士溶岩は玄武岩に比べ、遠赤外線放射率が高く、カラダの芯までしっかり温める効果が期待できます。

富士溶岩を温めて使うことで、肌の保湿や全身の温熱効果、リラックス効果が得られます。当初は手の届かない背中のケアのために開発したそうですが、お風呂の中で使った人から、脚に使ったらむくみや疲労が取れたなど、全身のケアにも大活躍している模様。

背中や腰まわりを温めた富士溶岩でコロコロすると、じんわり奥まで温かさが広がり、極上の癒しが得られます。“エアコン冷え”が気になる季節にもおすすめです。

アシカルバンド

巻いて巻いて引き上げて、弾性バンデージの着圧がやっぱりすごい！

カラダに余計な負担をかけずケアできる、よく考えられた商品だな、と感じたのがこちら。脚のむくみ対策に人気の着圧ソックスですが、使い方、選び方には注意が必要。圧が強すぎて痛みが起きたり、サイズが合わないと逆効果になることも。

特許製法で作られた弾性生地のバンデージなら、そんな問題は心配ご無用。高い着圧と伸縮性を兼ね備えた素材を、自分で巻いてつけるので、むくみ具合や体調に合わせて着圧を自由に調節可能。圧力のグラデーションをつけて、脚の下に溜まりがちな血液や水分を上へ流れやすくサポート。窮屈感が少なく、揉みほぐされるような心地よさが得られます。

仕事中など、ながら使用で脚のむくみや疲れを軽減。就寝時は何もつけず、リラックスした状態で眠ることを推奨しているのも、信頼できるメーカーだと感じた次第です。