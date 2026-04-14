横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年4月14日から5月6日までの期間限定で「壱角家 【無限ライス】物価高騰応援フェア」を開催中です（一部店舗を除く）。全時間帯で実施期間中、店内飲食で麺類を注文した人に限り、ライス食べ放題が無料になります。家系ラーメンを注文した場合はさらに海苔2枚も追加となるので、横浜家系ラーメンとライスの組み合わせ「家系めし」を気軽に楽しむことができます。全時間帯が対象ですが、品切れ、ま