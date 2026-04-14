AKB48を卒業後もタレント・アーティストとしてマルチに活躍し、変わらぬ存在感で支持を集める柏木由紀さん。2026年3月14日、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）ではスタジオMCとして会場を盛り上げながら、春らしい大人かわいいドット柄ワンピース姿も披露しました。マイナビウーマンでは、そんな柏木さんのバックステージを直撃！今回のTGCの感想やファッション・美容のこだわり、そ