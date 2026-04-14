芸歴20年。柏木由紀が語る「等身大のキャリア観」と「今後の挑戦」

AKB48を卒業後もタレント・アーティストとしてマルチに活躍し、変わらぬ存在感で支持を集める柏木由紀さん。2026年3月14日、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下TGC）ではスタジオMCとして会場を盛り上げながら、春らしい大人かわいいドット柄ワンピース姿も披露しました。

マイナビウーマンでは、そんな柏木さんのバックステージを直撃！ 今回のTGCの感想やファッション・美容のこだわり、そしてキャリア観やこれからの挑戦についてお話を聞きました。

■3回目となる“スタジオMC”。48グループ時代の仲間との交流も

――春のイベントにぴったりな“大人かわいい”着こなしが印象的でしたが、今日のファッションのこだわりを教えてください。

春らしくドット柄をメインにコーディネートしました。海外とかで映えそうなので、これを着て海外に行きたいです！

――マイナビTGCではスタジオMCとしての活躍もすっかりおなじみ。3回目となる今回のステージ、手応えや印象に残っていることは？

スタジオMCは3回目なんですが、今回初めて開演前に会場の盛り上げでステージに行けたのがうれしかったです！

それと、今回は同じAKBで活動していた北原里英ちゃんと一緒にMCやるのがすごく心強くて。本当に友達とゲストを迎えてお話している感覚で楽しくやらせていただいています。

――久しぶりの再会も多かったのでは？ 48グループ時代の仲間とのエピソードがあれば教えてください。

村重杏奈ちゃんと矢吹奈子ちゃんと会って、あの頃（48グループで活動していた時）のことを思い出しながら楽しくお話したりしました。

■今年の夏は「肌見せファッションをヘルシーに着こなしたい」

――トレンドをキャッチし続ける柏木さん。ファッションやメイクのインスピレーションは普段どこから得ていますか？

ファッションや美容系の雑誌を毎月10誌以上読むんですけど、そこからトレンドを見つけたり自分に合いそうなアイテムを選んだりしています。メイクは、先にその日の洋服を選んでから、それに合わせてカラーやアイテムを選んでいます。

――この夏、挑戦してみたいファッションやメイクがあれば教えてください。

30代になって露出を控えるようになっていたんですけど、今日とかもやっぱりこういう肌が見えるファッションもヘルシーに着こなせたらかわいいなと思って、ちょっと鍛えて肌見せファッションにチャレンジしたいなと思っています。

――理想のスタイルに近づくために、今考えているボディメイクや習慣はありますか？

人生で一回もジムとかに通ったことがなくて、でもグループを卒業して踊る機会が少なくなったら確実に体力の衰えとかを感じているので、ジムや、最近はピラティスも周りからいいって聞くのでどっちか挑戦したいなと思っています。

――忙しい日々の中で「美容モチベ」を保つのは難しいと感じる読者も多いです。柏木さん流の続けるコツを教えてください。

すっごい分かります。私も仕事で不規則な生活になってしまうので。でも、帰ったらまずメイクを落とす！ できればそのままお風呂に直行する！ っていうのをルーティンにしています。それが自分の日常の当たり前になれば頑張れるかなと思います。

■後悔しない選択を。大切にしている人生の選択軸

――キャリアを重ねる中で、仕事とプライベートのバランスに悩む瞬間もありますよね。葛藤を感じている読者に向けて、柏木さんが大切にしている考え方を教えてください。

仕事の内容が違うとはいえ、グループで活動していた時に、自分と同世代の子が全員卒業しちゃって、一人だけ30代でやってきたので私もそういう時がありました。その時、自分のなかで常に仕事とプライベートと天秤にかけて、どっちが後悔するかって考えたんですよね。

当時は、やっぱり辞めちゃう方が後悔するだろうなって思って、自分の意思を貫いて長くグループにいる選択をしました。

私が意識しているのは、小さいことでも常に天秤にかけてみる。例えば、空いている時間も、今は仕事のために動く方がいいのか、休む方が大事かとか。毎日いろんなことを天秤にかけて過ごしているような気がします。

あと、いろんな人に話を聞くのも参考になるけれど、結局は自分で選択した方が後悔は少ないと思うので、誰になんと言われようが自分が楽しいと思うこと、好きなことを選んでいくのがいいかなと思います。

――今年で芸歴20周年。新たなステージに立つ今、これからの目標やチャレンジしたいことは？

これまでは苦手なこととかを避けてきたんですけど、今年10年ぶりぐらいに演技のお仕事に挑戦して。すごい大変だったんですけど、やっぱり新しい自分に出会えた気がするので、何かまだやったことないことを見つけて果敢にチャレンジしていきたいなと思っています。

――その中でも「ちょっと気になっていること」はありますか？

料理とか？ ほんとに苦手で（笑）。あとはサバイバル系とか！ あんまりやったことないですが、やってみないと分からないので（笑）。体を張ることとかもやってみたいなと思います。

――最後に、マイナビウーマン読者へメッセージをお願いします。

季節は春、夏ということで、私はなんとなく暖かくなってきて、着ている服とかも軽くなってワクワクしてくるので、新生活とかいろいろと大変なこともあると思いますが、自分なりのペースで頑張ってほしいなと思います。私も健康に気を付けて頑張りたいと思います。

グループ卒業後もスタジオMCやバラエティ、さらには新たな分野への挑戦など、多方面でその魅力を発揮し続ける柏木さん。これからも進化を続ける彼女の活躍に注目です。

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（取材・文：杉田穂南／マイナビウーマン編集部）