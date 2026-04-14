日常で起きた子供同士のトラブルや悩み事は中々親でも気づきにくいものです。嫌だと中々言いづらいそんな娘がついに胸の内を話してくれました。今回は筆者の友人から聞いた気持ちを伝える事の大切さについてのお話をご紹介します。 あげたくない！！ 悩む娘！ 母の言葉で踏み出せた一歩！