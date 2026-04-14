anan春の「カラダにいいもの大賞2026」から、ファイナリストに選ばれた商品を4点ご紹介。5本指ソックス グリップ付足の理想的な動きをサポート。カラダが目覚める、足裏刺激。全身のバランスを整えるには、足裏を刺激することが大事。様々な足ケアグッズをリサーチする中で見つけたのが、米国足病医のエミリー・スプリカル博士が開発した、5本指ソックスです。靴下に1万円超えは高くない？ と思うのも当然ですが、アスリートから信