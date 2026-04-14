挨拶を交わしたり、困ったときに助け合えたりするご近所関係は理想ですが、ちょっとした誤解や思い込みから、思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。今回は、筆者が引っ越し早々に直面したトラブルと、その裏側にある思惑から学んだ教訓を体験談とともに紹介します。 引っ越ししたばかりの時、まさかのトラブル発生！？ 引っ越しを終えて間もない日の、ある朝のことでした。インターホンが鳴り、外に出るとそ