私のゴミに汚物を混ぜた犯人は？ 引っ越し早々「分別できてない」と怒鳴るご近所さん。でも実は黒幕がいて

挨拶を交わしたり、困ったときに助け合えたりするご近所関係は理想ですが、ちょっとした誤解や思い込みから、思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。今回は、筆者が引っ越し早々に直面したトラブルと、その裏側にある思惑から学んだ教訓を体験談とともに紹介します。

引っ越ししたばかりの時、まさかのトラブル発生！？

引っ越しを終えて間もない日の、ある朝のことでした。インターホンが鳴り、外に出るとそこに立っていたのは、地元で名家として知られる一族の娘・Aさん。

彼女は挨拶もそこそこに、私の目の前にゴミ袋を投げつけ、顔を真っ赤にして怒鳴り散らしました。

「燃えるゴミにプラスチックのゴミが入っている。オムツもそのまま入れている！ 常識がない！」

あまりの剣幕に呆然としましたが、我が家では分別の徹底はもちろん、オムツは専用のゴミ袋で処理しています。心当たりがない以上、引き下がるわけにはいきません。私は静かに、けれど毅然と告げました。

「子どもが小さいのは私の家だけじゃありません。わが家は徹底して分別しています。ちゃんとほかの家にも確認してくれましたか？ 心当たりがない以上、これ以上決めつけられるのであれば、第三者や警察に入ってもらって事実を確認するしかありません」

私の強気な態度に毒気を抜かれたのか、やっとAさんは冷静さを取り戻し、目に涙を浮かべながら事情を話してくれました。

追い詰められた彼女の告白

Aさんの話では、彼女の家には「ゴミ捨て場をチェックし、不備を見つけると出した家を突き止める」という、にわかには信じがたい一族の“しきたり”があるというのです。厳格な父親からのプレッシャーと日々のストレスで、彼女自身も切羽詰まっていたのでしょう。

「ある人から『これはあそこの家のゴミよ』と聞いたから、てっきり……」

彼女の言葉に、私は直感しました。Aさんを動かし、私を陥れようとした「黒幕」がほかにいることに。