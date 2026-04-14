【モデルプレス＝2026/04/14】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズより、「も〜っちり食感チョコメロンパン」と「も〜っちり食感チーズパン」の2種類を、4月14日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマ“超も〜っちり”パン第一弾を実食◆「超も〜っちりパン」シリーズに新作2種登場現在