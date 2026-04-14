ファミマ、“超も〜っちり”シリーズにチョコメロンパン＆チーズパン新登場 4月14日から
【モデルプレス＝2026/04/14】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズより、「も〜っちり食感チョコメロンパン」と「も〜っちり食感チーズパン」の2種類を、4月14日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
【写真】ファミマ“超も〜っちり”パン第一弾を実食
現在発売中の「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」に続き、新たにスイーツ系と惣菜系からそれぞれ新たなラインナップがお目見え。
「も〜っちり食感チョコメロンパン」は、も〜っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパン。「も〜っちり食感チーズパン」はも〜っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングして焼き上げた。（modelpress編集部）
【価格】158円（税込170円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
【価格】184円（税込198円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なる
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【写真】ファミマ“超も〜っちり”パン第一弾を実食
◆「超も〜っちりパン」シリーズに新作2種登場
現在発売中の「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」に続き、新たにスイーツ系と惣菜系からそれぞれ新たなラインナップがお目見え。
「も〜っちり食感チョコメロンパン」は、も〜っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパン。「も〜っちり食感チーズパン」はも〜っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングして焼き上げた。（modelpress編集部）
■も〜っちり食感チョコメロンパン
【価格】158円（税込170円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
■も〜っちり食感チーズパン
【価格】184円（税込198円）
【発売日】2026年4月14日（火）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なる
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