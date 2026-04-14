【セブン-イレブン】では、食べた瞬間に多幸感が広がりそうな「口福スイーツ」を続々と発売。どれもクリームをたっぷりと使っているため、口いっぱいにクリームをほおばる幸せと贅沢感を楽しめます。今回は新作をピックアップしました。 スタンダードだからわかる安定の美味しさ 「ほおばるしあわせ たっぷりホイップＷシュー」は、カスタードとホイップクリームを入れたシュ