こういう新作待ってたーーーッッ！！【セブン-イレブン】クリームほおばろ♡「口福スイーツ」

【セブン-イレブン】では、食べた瞬間に多幸感が広がりそうな「口福スイーツ」を続々と発売。どれもクリームをたっぷりと使っているため、口いっぱいにクリームをほおばる幸せと贅沢感を楽しめます。今回は新作をピックアップしました。

スタンダードだからわかる安定の美味しさ

「ほおばるしあわせ たっぷりホイップＷシュー」は、カスタードとホイップクリームを入れたシュークリームです。大人から子どもまで幅広い世代に愛されるシュークリームは、いつ食べても安定の美味しさを感じられそう。カスタードやホイップクリームをシンプルに味わいたい気分にぴったりの一品です。

シュークリームの変わり種も選べる

クッキークリーム好きなら、見逃せない新商品「クッキークリームシュー」。先ほどのWシューとは異なり、こちらはシュー生地の表面をクッキー生地でコーティングしているため、サクッとした食感が楽しめそうです。シュー生地の中には、ココアクッキー入りバニラクリームがたっぷりと注入されており、クリームの甘さと一緒にバニラの香りも堪能できるはず。

断面から伝わるきめ細やかなクリーム

「クリームが主役のふんわりロールケーキ・ミルク」は、商品名の通り、きめの細やかなミルククリームを贅沢に味わうスイーツ。公式サイトによると、クリームは「北海道産生クリームと北海道産マスカルポーネをブレンド」していて、生クリームのミルク感とマスカルポーネのコクを存分に味わえそうです。

カラフルな見た目でテンションが上がる

見つけた瞬間、思わず手に取ってしまいそうな華やかさが特徴の「よくばりサンド カラーチョコ & ホイップ」。ピンク色の食パン・分厚くサンドされたホイップクリーム・表面を彩る多数のカラーチョコ、そのすべてがこの商品の見どころです。ビジュアル映え抜群のため、つい写真に撮りたくなるかも。

クリームたっぷりって、やっぱり幸せ！ 疲れたときや頑張る自分へのご褒美にもぴったりな【セブン-イレブン】の「口福スイーツ」を、ぜひ味わってみて。

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writer：河合 ひかる