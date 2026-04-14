「自分に本当に合うシャンプーが分からない…」そんな“シャンプー迷子”に寄り添う、パーソナライズヘアケアブランド【MEDULLA（メデュラ）】から、注目のコラボが登場！約7万通りの組み合わせから一人ひとりに合わせて処方されるヘアケアプログラムに、人気グローバルボーイズグループ「INI」の世界観が融合。“自分らしさ”を大切にする想いが重なって生まれた、今だけの特別なコラボは、