推しと叶える“私だけの美髪ケア”♡MEDULLA×INI限定コラボが話題

「自分に本当に合うシャンプーが分からない…」そんな“シャンプー迷子”に寄り添う、パーソナライズヘアケアブランド【MEDULLA（メデュラ）】から、注目のコラボが登場！約7万通りの組み合わせから一人ひとりに合わせて処方されるヘアケアプログラムに、人気グローバルボーイズグループ「INI」の世界観が融合。“自分らしさ”を大切にする想いが重なって生まれた、今だけの特別なコラボは、美容も気分もアップさせてくれる新体験です。

約7万通り！“私専用”が叶うパーソナライズヘアケア

「MEDULLA」最大の魅力は、髪質や悩みに合わせて処方されるオーダーメイド感覚のヘアケア。

蓄積された膨大な髪質データをもとに、簡単な質問に答えるだけで、約7万通りもの組み合わせから最適なシャンプー＆トリートメントを提案してくれます。

さらに、使い続けることで処方を調整できるのもポイント。その時々の髪の状態に合わせてアップデートできるから、「なんとなく合わない…」が起きにくいのが嬉しい♡

ラベルには自分の名前も入れられるので、特別感も満載です。

光をまとうような輝き♡ISSEY MIYAKE PARFUMSの新作フレグランス

INIの世界観とリンク♡“世界にひとつだけ”の特別デザイン

今回のコラボテーマは「僕と君をつなぐ、世界に一つだけのヘアケア」。

INIの名前に込められた“個と個がつながる”という想いと、MEDULLAのパーソナライズ思想が重なり実現した企画です。

コラボレーションを記念して、特別なセットを展開予定！

ボトルは限定デザインで、「INI」のグループ名と、全員の名前入り。さらに香りもメンバーがセレクトしたおすすめから選べるので、“推し×自分らしさ”をぎゅっと詰め込んだ1本が完成します。

ケアはこれ1つでOK！豪華セット＆限定特典も見逃せない

コラボセットは、約1.5ヶ月分たっぷり使えて、「洗う・整える・仕上げる」の日常ケアが完結するスペシャルな内容に。

購入者全員に、限定ミラー＆コームセットのノベルティ付き！（数量限定）



さらに年間プログラム購入で、INIロゴ入り超音波アイロン付きがついてきます。（数量限定）

〈セット内容〉

シャンプー＆リペア・ハイパーリンクセラム・スカルプリフトブラシ・2.5°ヘアオイル・ウルトラシャインプロ（年間プログラム限定）

〈実施概要〉

期間：2026年4月11日（土）12:00～無くなり次第終了

対象：公式WEBサイトからの購入及び店頭購入

内容：

・最大約93%OFFの特別ヘアケアセット

・初回送料無料

・ノベルティ付き（数量限定）

・INIロゴ入りアイテム付き特別セット（数量限定）

“自分に合うケア”と“ときめき”のどちらも叶えてくれる、MEDULLA×INIの特別コラボ。

忙しい毎日の中でも、ふとしたヘアケア時間がちょっと楽しみになる――そんな小さなご褒美を取り入れてみてはいかが？今だけの限定体験、気になる人は早めのチェックがおすすめです♡