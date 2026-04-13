無痛分娩には、メリットデメリットがある。完全「無痛」ではないので知っておきたい【漫画】本編を読む出産の痛みを和らげる「無痛分娩」は、実際には完全に痛みが消えるわけではなく、施設によっては「和痛」と呼ばれることもある。手術室で働く看護師「オペ看」のなかじょん(@john11050250)さんは、3人目の出産で初めて無痛分娩を選択。専門知識を持つ彼女が描くレポ漫画には、医療現場の視点と母親としての本音が詰まっている。