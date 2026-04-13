パリの名匠が贈る夢とカカオの母の日 ジャン＝ポール・エヴァンの 特別コレクション、4月22日解禁。 母の日ギフトを何にするか悩んでいる人へ。これを選んでおけば間違いないと思えるブランドの存在はありがたいもの。 パリのショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァンがまさにそれ！ 2026年も期間限定の「母の日 コレクション2026」が4月22日(水)より発売されます。 今年のテーマは「夢、そしてカカオ(