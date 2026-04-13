カジュアルなサロペットが主役の着こなしを楽しみたい今の時季。大人には可愛くなりすぎる……と思っていた人も、今回紹介する【しまむら】のアイテムなら手に取りやすいはず。マニアもイロチ買いしたというサロペットは、シックなカラーがポイントで、大人もおしゃれに着まわせそうです。 大人が着やすいきれいめサロペット 【しまむら】「ONTCTベアトッフサロ59」\2,420（税込） ゆったりとしたシルエットのサ