こういうの欲しかった！【しまむら】マニアもイロチ買い♡「優秀サロペット」

カジュアルなサロペットが主役の着こなしを楽しみたい今の時季。大人には可愛くなりすぎる……と思っていた人も、今回紹介する【しまむら】のアイテムなら手に取りやすいはず。マニアもイロチ買いしたというサロペットは、シックなカラーがポイントで、大人もおしゃれに着まわせそうです。

大人が着やすいきれいめサロペット

【しまむら】「ONTCTベアトッフサロ59」\2,420（税込）

ゆったりとしたシルエットのサロペットは、春の楽ちんコーデにぴったり。シックなブラックならカジュアルさを抑えて大人っぽい雰囲気に。ボーダーTでカジュアルに着こなしたり、ブラウスでフェミニンに仕上げたり、幅広いテイストに対応。春らしいカラートップスとも好相性で、ワードローブに備えておくと活躍してくれそうです。

ブラウン × ブルーの最旬カジュアルコーデ

@azusa._.yuituruiさんは、色違いのブラウンも購入。ブラックよりも柔らかな印象で、爽やかなブルーと合わせたトレンド感のあるカラーコーデもおすすめです。合わせるトップスや小物次第で女性らしい着こなしも楽しめて、デイリーからレジャーまでヘビロテできそうです。

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writer：Emika.M