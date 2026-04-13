あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「KAWAII LAB.」の略語は？「KAWAII LAB.」の略語はなんでしょうか？ヒントは、FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEが所属しています。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「カワラボ」でした！「カワラボ」は「KAWAII LAB.」を略した言葉。「KAWAII LAB.」とは