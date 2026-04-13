【略語クイズ】「KAWAII LAB.」の略語は？原宿から世界へ♡
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「KAWAII LAB.」の略語は？
「KAWAII LAB.」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEが所属しています。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「カワラボ」でした！
「カワラボ」は「KAWAII LAB.」を略した言葉。
「KAWAII LAB.」とは、きゃりーぱみゅぱみゅさんなども所属するアソビシステムによる、“アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト”のこと。
現在は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARが所属しています。
聞く人の自己肯定感を高めてくれるような楽曲の数々が特徴です♡
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB』
ライター Ray WEB編集部