その日の気分で仕上がりを変えたい方に♡Lakaから新作「パーフェクトツインリップ」が登場しました。サテンマットとグロウの2つの質感を1本で楽しめる新感覚リップは、デイリーから特別な日まで活躍する優秀アイテム。全10色の豊富なカラーバリエーションで、自分にぴったりの一本を見つけてみてください♪ 2wayで楽しむ新感覚リップ♡ 「パーフェクトツインリップ」は各2,200円（