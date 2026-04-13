Laka パーフェクトツインリップ新作♡2wayで楽しむ全10色登場

その日の気分で仕上がりを変えたい方に♡Lakaから新作「パーフェクトツインリップ」が登場しました。サテンマットとグロウの2つの質感を1本で楽しめる新感覚リップは、デイリーから特別な日まで活躍する優秀アイテム。全10色の豊富なカラーバリエーションで、自分にぴったりの一本を見つけてみてください♪

2wayで楽しむ新感覚リップ♡

「パーフェクトツインリップ」は各2,200円（税込）、全10色展開。

リキッドルージュ単体で上品なサテンマットに、グロウグロスを重ねればツヤ感のある仕上がりにチェンジ。1本で異なる印象を楽しめるため、シーンに合わせたリップメイクが簡単に完成します。

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長時間続く美しい発色

ロングラスティング処方で、塗りたてのカラーが12時間*¹持続。食事や長時間のお出かけでもヨレにくく、美しい仕上がりをキープします。

さらに軽やかなシルキーテクスチャーで、ベタつかず快適なつけ心地。唇にすっとなじみ、自然で洗練された印象を演出します。

*¹臨床試験済

全10色の豊富なカラー♡

カラーは#901 True peach、#902 Busy coral、#903 Nude odd、#904 City pink、#905 Rosy high、#906 Salty fig、#907 Gentle rose、#908 In caffeine、#909 Guilty mauve、#910 Boss cherryの全10色。

ヌードからディープまで幅広いトーンが揃い、どんなメイクにも合わせやすいのが魅力です。

気分で変えるリップメイク

Lakaのパーフェクトツインリップは、1本で異なる仕上がりを楽しめる新しいリップ♡軽やかな使い心地と豊富なカラーで、毎日のメイクがもっと自由になります。

自分らしいスタイルを見つけて、リップメイクを楽しんでみてください♪