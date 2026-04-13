今年もまた、あの季節がやってきます。気象庁の発表によると、今夏も平年を上回る厳しい暑さになるとのこと。4月に入り、ふとした瞬間に汗ばむ陽気を感じるようになると、暑さとセットで思い出すのが「蚊」の存在です。夏のある日、庭の草むしりをした際に全身が虫刺されでかゆくなったときは蚊の脅威を痛感しました。もちろん、部屋に侵入してきた蚊には問答無用で殺虫剤を“プシュー！”です。そんななか発見したのは、殺