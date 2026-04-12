季節感のあるアイテムを取り入れておしゃれを楽しみたい春。オールシーズン穿ける素材だからと同じパンツを穿き続けているなら、春らしいものを新調してみては？【しまむら】なら、手に取りやすい価格でサマ見えパンツが登場しています。「春っぽパンツ」に穿きかえるだけで、お出かけの気分も高まりそう。 春の楽ちんコーデに！ ゆったりワイドパンツ 【しまむら】「ワイドパンツ」\2,189（税込）