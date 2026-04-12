「冬と同じパンツ」穿いてない？→【しまむら】でゲットしたい♡「春っぽパンツ」

季節感のあるアイテムを取り入れておしゃれを楽しみたい春。オールシーズン穿ける素材だからと同じパンツを穿き続けているなら、春らしいものを新調してみては？【しまむら】なら、手に取りやすい価格でサマ見えパンツが登場しています。「春っぽパンツ」に穿きかえるだけで、お出かけの気分も高まりそう。

春の楽ちんコーデに！ ゆったりワイドパンツ

【しまむら】「ワイドパンツ」\2,189（税込）

ワイドすぎないストレートシルエットで、コーデに程よい抜け感を与えてくれるパンツ。「さらっと軽いはき心地」（公式Instagramより）で、春夏コーデにぴったり。ウエストゴム仕様でリラクシーに穿けそうです。マウンテンパーカーと合わせた春らしいスタイリングや、フェミニンなブラウスとのコーデなど、カジュアルにもきれいめにも活躍する予感。

一気にコーデが春めくストライプ柄パンツ

【しまむら】「ストライプイージーP」\1,089（税込）

薄着の季節に持っておきたい、ワンツーコーデの地味見えを回避できそうなストライプ柄パンツ。ワイドシルエットなので、コンパクトなトップスと合わせてメリハリをつけるのがおすすめです。@aiii__13kさんのようにシアー感のあるベストを重ねれば、おしゃれ度もUP。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M