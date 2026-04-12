【女子旅プレス＝2026/04/12】グランド ハイアット 東京では、1996年に誕生したポケットモンスターの30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、2026年6月20日（土）〜8月26日（水）の期間限定で開催する。【写真】Number_i岸優太、“日本初”ワールド オブ ハイアットのアンバサダー就任◆ポケモン×グランド ハイアット 東京がコラボ同企画は、「冒険（アドベンチャー