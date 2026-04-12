ピカチュウ達とホテルステイ！グランド ハイアット 東京で「ポケモン誕生30周年」特別プラン
【女子旅プレス＝2026/04/12】グランド ハイアット 東京では、1996年に誕生したポケットモンスターの30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、2026年6月20日（土）〜8月26日（水）の期間限定で開催する。
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同企画は、「冒険（アドベンチャー）」がテーマ。1日1室限定のスイートルームと、8室限定のスタンダードルームの計9部屋が、ポケモンをデザインした客室に様変わり。グリーンや草花を基調とした緑豊かな客室に歴代のポケモンたちが集結し、ピカチュウをモチーフにした特別メニューや限定アメニティなど、世代を超えて楽しめる特別な宿泊体験を提供する。
1日1室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」は、120平米のチェアマンスイートに滞在する豪華プランだ。室内はくさ、ほのお、みずタイプをイメージして装飾され、30匹のピカチュウや「ポケットモンスター 赤・緑」で活躍したポケモンたちに出会える。
リビングにはフシギダネやモンジャラ、ベッドルームにはヒトカゲやロコン、バスルームにはゼニガメやラプラスといったポケモンを見つけることができ、室内のどこにいてもポケモンを身近に感じられる。
ディナーには、自家製ケチャップソースを使ったオールイエローの「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」を、朝食には焼き印が可愛い「そらとぶピカチュウのパンケーキ」をルームサービスで提供。さらに、限定ロゴ入りポロシャツなどのオリジナルアメニティや、ピカチュウのフィギュア、フシギダネ、ゼニガメ、ヒトカゲのぬいぐるみなど、豪華な持ち帰りグッズがセットになっている。専用のエグゼクティブラウンジへのアクセスも可能で、特別な1日を約束する。
1日8室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」は、42平米のツインルームに宿泊するプラン。客室の鏡にはカビゴンやイーブイがゲストを出迎え、ベッド周りは草花や「ポケットモンスター 赤・緑」から活躍しているポケモンでデコレーションされる。
朝食は「フレンチ キッチン」でのビュッフェスタイルで、こちらにも「そらとぶピカチュウのパンケーキ」が含まれる。スタンダードプランにも、コラボレーションを記念して製作したオリジナルデザインのパスポートケースをはじめ、Tシャツや帽子、トートバッグが付き、帰宅後も冒険の余韻を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年6月20日（土）〜8月26日（水）
場所：グランド ハイアット 東京
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◆ポケモン×グランド ハイアット 東京がコラボ
同企画は、「冒険（アドベンチャー）」がテーマ。1日1室限定のスイートルームと、8室限定のスタンダードルームの計9部屋が、ポケモンをデザインした客室に様変わり。グリーンや草花を基調とした緑豊かな客室に歴代のポケモンたちが集結し、ピカチュウをモチーフにした特別メニューや限定アメニティなど、世代を超えて楽しめる特別な宿泊体験を提供する。
◆1日1室の極上体験、ポケモンに包まれるスイートルーム
1日1室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」は、120平米のチェアマンスイートに滞在する豪華プランだ。室内はくさ、ほのお、みずタイプをイメージして装飾され、30匹のピカチュウや「ポケットモンスター 赤・緑」で活躍したポケモンたちに出会える。
リビングにはフシギダネやモンジャラ、ベッドルームにはヒトカゲやロコン、バスルームにはゼニガメやラプラスといったポケモンを見つけることができ、室内のどこにいてもポケモンを身近に感じられる。
ディナーには、自家製ケチャップソースを使ったオールイエローの「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」を、朝食には焼き印が可愛い「そらとぶピカチュウのパンケーキ」をルームサービスで提供。さらに、限定ロゴ入りポロシャツなどのオリジナルアメニティや、ピカチュウのフィギュア、フシギダネ、ゼニガメ、ヒトカゲのぬいぐるみなど、豪華な持ち帰りグッズがセットになっている。専用のエグゼクティブラウンジへのアクセスも可能で、特別な1日を約束する。
◆1日8室限定のスタンダードプランでもポケモンたちが
1日8室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」は、42平米のツインルームに宿泊するプラン。客室の鏡にはカビゴンやイーブイがゲストを出迎え、ベッド周りは草花や「ポケットモンスター 赤・緑」から活躍しているポケモンでデコレーションされる。
朝食は「フレンチ キッチン」でのビュッフェスタイルで、こちらにも「そらとぶピカチュウのパンケーキ」が含まれる。スタンダードプランにも、コラボレーションを記念して製作したオリジナルデザインのパスポートケースをはじめ、Tシャツや帽子、トートバッグが付き、帰宅後も冒険の余韻を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー
期間：2026年6月20日（土）〜8月26日（水）
場所：グランド ハイアット 東京
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