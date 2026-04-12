女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年4月6日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝新生活の始まりって、なんだかワクワクしますよね。しかし現実はやることが山積み…しかも物入りですよね。引越し費用はある程度仕方ないとしても、家具家電は安く抑えたいところ。今回はそんな心理が裏目に出てしまった、エピソードを