気づけばデニムやスウェットパンツばかり穿いている……。使い勝手は良いけれど、同じアイテムばかりだとコーデはマンネリ化しがち。そこで今回は、カジュアル派のミドル世代におすすめしたい【ZARA（ザラ）】のサマ見えパンツをご紹介。デイリー使いしやすく、シャレ感を添えてくれるパンツは、春夏コーデの相棒になりそう。 旬なバランスに導くバレルパンツ 【ZARA】「バレルパンツ ストレッチウエ