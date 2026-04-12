『Snow Man』の渡辺翔太に浮かんだケガ疑惑だったが…３月上旬、『Snow Man』の渡辺翔太（33）がインスタグラムに投稿した内容がネット上で物議を醸した。「質問箱」機能を通じて一部ファンからのメッセージを“晒す”ような形となってしまったため、否定的な反応が寄せられたのだ。渡辺は、２月24日〜３月２日（現地時間）にかけて開催された「ミラノ・ファッションウィーク」に参加するため、イタリアに滞在。３月１日、自身のイ