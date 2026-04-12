あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座恋愛や人間関係で、心を通わせるような深い対話ができそうな日です。今まで曖昧にしていた気持ちやすれ違いに向き合うにはぴったりのタイミング。飾らない本音が、相手の心にまっすぐ届くはず。誠意をもって話すことが、信頼の絆を強くしてくれます。★第2位……双子
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- 7. 26歳元警察官の懲役30年が確定へ
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- 9. 首を折られた豊臣秀吉像 愛媛県警の警察官を懲戒処分 報告怠った同僚3人も処分 名古屋･西区の円頓寺商店街
- 10. アルカナ・シャドウ ついに登場
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