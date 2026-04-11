今回は、中2の娘に離婚をすすめられたエピソードを紹介します。離婚を躊躇していたけど…「夫の不倫が判明し、今後についてどうしようか悩んでいました。中2の娘にはそのことを話せずにいたのですが、なんと娘にも夫の不倫がバレていました。それから少したったある日、娘が突然『私、こんな父親いらない』『不倫とか気持ち悪いんだけど……』『ママ、こんな人と早く離婚した方がいいよ』と夫のいる前で言い、離婚を決意しました。