「アトモス（atmos）」が、「リーボック（Reebok）」「攻殻機動隊」とのトリプルコラボレーションシューズを発売する。アトモス公式オンラインストアで4月11日9時から17日8時59分まで抽選申し込みを受け付け、4月18日からアトモス各店および公式オンラインストアで販売する。【画像をもっと見る】コラボでは、攻殻機動隊の主人公 草薙素子をモチーフにした「インスタポンプフューリー（INSTAPUMP FURY）」を製作。インナーソー